"L’Inter è in testa, nel recupero del 14 gennaio affronterà il Lecce e ora ha un filotto contro Atalanta, Bologna, Parma e Napoli, nel quale il cambio di passo, soprattutto negli scontri diretti, è fondamentale per non farsi sorpassare in vetta. Per svoltare però sono necessarie alcune cose: il ritorno del vero Calhanoglu, un miglior rendimento dei sostituti di Dumfries a destra (o un intervento sul mercato di spessore) e anche una compattezza difensiva diversa, compresa quella del portiere, che a Bergamo sarà di nuovo Sommer, dopo la buona prova di Martinez in Arabia", sottolinea il Corriere della Sera.