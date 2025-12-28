L'Inter si ributta sul campionato. Questa sera l'Atalanta, poi Bologna, Parma e Napoli. Un ciclo di partite in cui deve svoltare
news
Inter, iniziano gli esami. Per il cambio passo servono tre fattori importanti a Chivu
"L’Inter è in testa, nel recupero del 14 gennaio affronterà il Lecce e ora ha un filotto contro Atalanta, Bologna, Parma e Napoli, nel quale il cambio di passo, soprattutto negli scontri diretti, è fondamentale per non farsi sorpassare in vetta. Per svoltare però sono necessarie alcune cose: il ritorno del vero Calhanoglu, un miglior rendimento dei sostituti di Dumfries a destra (o un intervento sul mercato di spessore) e anche una compattezza difensiva diversa, compresa quella del portiere, che a Bergamo sarà di nuovo Sommer, dopo la buona prova di Martinez in Arabia", sottolinea il Corriere della Sera.
"L’assenza di Dumfries toglie muscoli e corsa a Chivu, la squadra non sempre primeggia nei duelli (vedi la sfida col Bologna) e non sempre resta corta e compatta: dipende molto dai movimenti dei due attaccanti e quelli della inedita coppia Bonny-Thuram in Arabia hanno inciso poco. Il ritorno della Thu-La dà all’Inter una marcia in più", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA