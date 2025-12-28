Durante la conferenza stampa di ieri, il tecnico dell'Inter Chivu ha parlato anche della situazione di Frattesi e del suo poco impiego:
Frattesi, nessuna lite: ecco a cosa si riferiva Chivu. Cessione? Inter subito su un profilo
"Oggi Chivu si prepara a lanciare Lautaro e Thuram, con Pio Esposito unica alternativa. Bonny è fermo per una distorsione al ginocchio. Sulla fascia destra dovrebbe giocare Luis Henrique, anche se il tecnico ha ammesso che «l'assenza di Dumfries è difficile da sopportare». Esclusa l'ipotesi di impiegare come esterno Frattesi, di cui Chivu, enigmatico, ha detto: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti». Da queste parole è nato un caso, perché potevano lasciar pensare a liti o comportamenti discutibili. Invece l'omissione riguarda la forma fisica. Il bollettino di infortuni e fastidi non è stato pubblicamente aggiornato", spiega Repubblica.
"Una questione delicata, visto che il giocatore è al centro di trame di mercato. Piace alla Juve ma ieri, dopo le parole di Chivu, sono tornate a circolare le voci che lo vorrebbero in Turchia, al Fenerbahçe. Vendendolo, l'Inter ricaverebbe spazio e budget per le operazioni in entrata più urgenti, a partire proprio dalla corsia destra. Fra gli obiettivi c'è l'atalantino Marco Palestra, in prestito a Cagliari. Se l'affare si farà, sarà l'ennesimo sull'asse Milano-Bergamo, ancora vivo nonostante il braccio di ferro in estate per Lookman. L'ultimo trasferimento è stato quello di Zalewski, che questa sera dovrebbe giocare titolare, come il totem Scamacca, perfetto per rompere il tabù inter. Krstovic continua a non convincere e Palladino vorrebbe Pinamonti, altro ex interista. Il cerchio così si chiuderebbe", aggiunge Repubblica.
