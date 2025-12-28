"Oggi Chivu si prepara a lanciare Lautaro e Thuram, con Pio Esposito unica alternativa. Bonny è fermo per una distorsione al ginocchio. Sulla fascia destra dovrebbe giocare Luis Henrique, anche se il tecnico ha ammesso che «l'assenza di Dumfries è difficile da sopportare». Esclusa l'ipotesi di impiegare come esterno Frattesi, di cui Chivu, enigmatico, ha detto: «Non posso dire tutta la verità sul perché gioca meno di quanto ci si aspetti». Da queste parole è nato un caso, perché potevano lasciar pensare a liti o comportamenti discutibili. Invece l'omissione riguarda la forma fisica. Il bollettino di infortuni e fastidi non è stato pubblicamente aggiornato", spiega Repubblica.