Il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, dopo essere stato in panchina con il Bologna in Supercoppa, è pronto a riprendersi il suo posto questa sera. Al suo fianco ci sarà Thuram. C'è un primo posto da mantenere e anche una striscia positiva contro l'Atalanta.

"Lautaro Martinez si trova molto a suo agio contro l’Atalanta: le ha segnato 7 gol fornendo 2 assist in campionato. Tra l’altro il capitano dell’Inter viene da tre partite di A di fila in gol (4 reti). Non sale a quattro giornate di fila da quattro anni. Quanto alla Dea, la striscia negativa contro l’Inter è lunga ben 15 partite in cui la squadra di Bergamo è riuscita a racimolare solo 5 punti. Dieci le sconfitte e 5 i pareggi riportati dall’11 novembre 2018, data dell’ultimo successo atalantino per 4-1. L’attuale filotto horror termina con 6 ko di fila. L’Inter, inoltre, ha segnato almeno due reti in ciascuna delle ultime sei sfide di A contro la Dea. Ma questa Atalanta con Palladino ha cambiato marcia con 6 vittorie in 8 gare, cadendo solo all’esordio a Napoli e poi a Verona", sottolinea La Gazzetta dello Sport.