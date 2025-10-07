Si dà tutto per scontato, ma la realtà dice che Lautaro Martinez è da più di 8 anni all'Inter e sta rapidamente scrivendo pagine importanti di storia

Marco Macca Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 13:02)

Si dà tutto per scontato, ma la realtà dice che Lautaro Martinez è da più di 8 anni all'Inter e sta rapidamente scrivendo pagine importanti di storia con la maglia nerazzurra addosso. Il Giorno lo esalta oggi in edicola, ricordando quando ebbe la forza di dire di no al Barcellona di Messi per restare a Milano:

"Lautaro ha dalla sua un’età ancora piuttosto verde, 28 anni compiuti il 22 agosto, una buona integrità fisica nonostante l’impiego costante tra club e nazionale, nonché un attaccamento alla maglia dimostrato sia davanti alle ormai datate avances del Barcellona (resistendo al fascino di giocare in Catalogna con Messi) che in fase di rinnovo contrattuale".

"Non è quindi da escludere che a 34-35 anni sia ancora lì a spingere sull’acceleratore per trainare i compagni, ma non è dato sapersi con quale condizione fisica, in quale Inter. Il presente è troppo importante per spostare l’orizzonte così in là".

(Fonte: Il Giorno)