Ultimi dubbi di formazione per Cristian Chivu. Il tecnico dell'Inter, in vista del match contro il Genoa, deve fare i conti con gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, e cambierà qualche pedina rispetto a quanto visto contro il Liverpool in Champions League.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ha avvertito che, mai come stavolta, per spuntarla «servirà dare tutto», ma nel frattempo ha dovuto pensare a certe correzioni rispetto allo scivolone di Champions di martedì scorso. Contro il Liverpool ha perso due pezzi per infortunio ed è lì che deve intervenire: al posto di Calha, Zielinski è considerato il centrocampista più abile in regia; senza Acerbi, Akanji è pronto a slittare in mezzo con inserimento di Bisseck sul centro-destra.