C'era Antonio Conte in panchina l'ultima volta che l'Inter riuscì a battere il Genoa a domicilio. Sono passati più di cinque anni, per cui in casa nerazzurra credono sia il caso di tornare a farlo. Il Corriere dello Sport di oggi racconta proprio gli ultimi precedenti tra le due squadre a Marassi. Si legge:
L’Inter non vince a Genova da più di 5 anni: quella volta segnarono…
"Una sfida nella sfida a Genova, dove l’Inter non riesce a battere il Grifone in Serie A da oltre cinque anni. L’ultimo successo dei nerazzurri contro i rossoblu in Liguria risale infatti all’ottobre 2020 quando i tre punti arrivarono grazie alle reti di Lukaku e D’Ambrosio, nel corso di una cavalcata che regalò poi lo scudetto alla squadra di Conte alla fine della stagione.
In ordine di tempo invece le ultime tre sfide sono finite tutte in pareggio, incluso il 2-2 della passata stagione contrassegnato dalla doppietta di Thuram. L’ultima volta in cui ci sono stati quattro pareggi di fila tra le due compagni risale addirittura al periodo compreso tra il 1974 e il 1982. Al contrario i nerazzurri non perdono a Marassi dal 2018 (2-0, autorete di Ranocchia e gol di Pandev) e nel complesso nelle ultime 12 partite sono arrivate nove vittorie interiste e tre pareggi. Lautaro Martinez ha segnato solo un gol in otto gare giocate contro il Genoa in Serie A, proprio nell’ultima sfida al Meazza del 22 febbraio 2025".
