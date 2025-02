"Le fasce, una certezza dell’Inter di Inzaghi, sembrerebbero un po’ ammaccate al momento. Almeno a pensare a domani, quando ci si ritrova il viola davanti a quatto giorni dal disastro fiorentino. La squadra di Palladino è stata abile giovedì a mettere del silicone sulle corsie esterne nerazzurre e non è escluso che riprovi a bloccarle pure a San Siro. Ancora di più visto che Simone sente qualche insolito scricchiolio sui lati. Denzel Dumfries sconta la squalifica dopo il giallo preso nel derby di domenica. Era stata solo “ritardata” dalla possibilità di giocare il recupero del match contro la Fiorentina. La vigilia a sinistra, invece, è accompagnata dal dubbio: Federico Dimarco è ancora un po’ influenzato e ieri, per il secondo giorno di fila, non si è allenato in gruppo. Già al Franchi non si era neanche riscaldato e poi era stato rovesciato in campo nel tentativo di rimonta un po’ disperato. Non una serata da ricordare. Inzaghi pensa di convocarlo in ogni caso, ma la possibilità di partire dall’inizio dipenderà dagli ultimi due allenamenti", scrive La Gazzetta dello Sport.