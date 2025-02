Dopo i due derby persi, in campionato e Supercoppa sono arrivati i tre punti con Udinese e Venezia e dopo la sconfitta in CL, quella contro il Bayer Leverkusen, incassata all'ultimo minuto, sono arrivati i sei gol alla Lazio nella gara dell'Olimpico. "Nella prossima gara si capirà se la sconfitta di Firenze è stata solo un episodio nella centrifuga degli impegni. Inzaghi ha parlato tanto con i suoi battendo molto sull'aspetto psicologico, ribadendo che non si può mollare. E lui per primo - spiega ancora SM - non dovrà sbagliare responsabilizzando in questo momento al massimo i suoi uomini cardine".