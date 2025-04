Si avvicina il giorno di Inter-Bayern Monaco: i nerazzurri, dopo la vittoria conquistata in Germania, cercano a San Siro il pass per le semifinali di Champions League. Per farlo si affideranno al proprio stadio, diventato con il tempo una sorta di fortino, come sottolinea Tuttosport: "Da quella sconfitta nel settembre 2022 all'11 marzo 2025, giorno di Inter-Feyenoord 2-1, l'Inter al Meazza ha disputato in tutto 14 partite e ne ha vinte addirittura 12, pareggiandone 2 e subendo solamente 5 gol, così distribuiti: 3 dal Benfica a qualificazione avvenuta nei quarti dell'annata '22-23, 1 dal Salisburgo nella stagione '23-24 e l'ultimo dal Feyenoord un mese fa su rigore.