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Inter, Fautario vince lo Scudetto Under 18 e saluta: va all’Atalanta. Al suo posto…

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Il tecnico 39enne, fresco vincitore del titolo di categoria, saluta i nerazzurri e si trasferisce a Bergamo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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Simone Fautario saluta l’Inter. Dopo aver conquistato lo Scudetto nella categoria Under 18, il terzo in nerazzurro dopo i due con l’Under 15 – nel 2023 e nel 2025, con i classe 2008 e i 2010, il tecnico 39enne lascia il club nerazzurro.

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Getty Images

Tuttosport conferma la notizia di FCINTER1908: Fautaro lascia l’Inter e dovrebbe trasferirsi all’Atalanta.

L’Inter ora è alla ricerca del suo sostituto, così come per la Primavera dopo l’addio di Benny Carbone:

“La società sta effettuando svariati casting per valutare e scegliere i profili migliori. Per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva” chiosa il quotidiano.

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