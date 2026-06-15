Il tecnico 39enne, fresco vincitore del titolo di categoria, saluta i nerazzurri e si trasferisce a Bergamo

Simone Fautario saluta l’Inter. Dopo aver conquistato lo Scudetto nella categoria Under 18, il terzo in nerazzurro dopo i due con l’Under 15 – nel 2023 e nel 2025, con i classe 2008 e i 2010, il tecnico 39enne lascia il club nerazzurro.

L’Inter ora è alla ricerca del suo sostituto, così come per la Primavera dopo l’addio di Benny Carbone:

“La società sta effettuando svariati casting per valutare e scegliere i profili migliori. Per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva” chiosa il quotidiano.