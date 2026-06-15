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fcinter1908 news rassegna stampa Inter, Fautario vince lo Scudetto Under 18 e saluta: va all’Atalanta. Al suo posto…
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Inter, Fautario vince lo Scudetto Under 18 e saluta: va all’Atalanta. Al suo posto…
Il tecnico 39enne, fresco vincitore del titolo di categoria, saluta i nerazzurri e si trasferisce a Bergamo
Simone Fautario saluta l’Inter. Dopo aver conquistato lo Scudetto nella categoria Under 18, il terzo in nerazzurro dopo i due con l’Under 15 – nel 2023 e nel 2025, con i classe 2008 e i 2010, il tecnico 39enne lascia il club nerazzurro.
Tuttosport conferma la notizia di FCINTER1908: Fautaro lascia l’Inter e dovrebbe trasferirsi all’Atalanta.
L’Inter ora è alla ricerca del suo sostituto, così come per la Primavera dopo l’addio di Benny Carbone:
“La società sta effettuando svariati casting per valutare e scegliere i profili migliori. Per ora non è stata presa alcuna decisione definitiva” chiosa il quotidiano.
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