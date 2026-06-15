Per Chivu e per la maggior parte dei giocatori è tempo di vacanze, ma il tecnico pensa già alla prossima stagione e agli innesti da fare

Andrea Della Sala Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 09:02)

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Per Chivu e per la maggior parte dei giocatori è tempo di vacanze, ma il tecnico pensa già alla prossima stagione e agli innesti da fare per sistemare la sua squadra.

"Cristian Chivu ha chiuso lo scorso campionato davanti a tutti ed è lì che vuole rimanere in vista del prossimo. In prima linea ai blocchi di partenza virtuali, in posizione privilegiata non soltanto per diritto acquisito, grazie alla vittoria dell’ultimo tricolore, ma per un poker di motivi che diventano altrettante buone notizie per l’allenatore. Proprio lui in questi giorni si sta godendo la famiglia, ma di staccare completamente non se ne parla. Tra un mese sarà tempo di ritrovarsi tutti per il raduno che anticiperà la partenza per il ritiro in Germania e lì si inizierà a fare sul serio; adesso però Chivu è comunque costantemente in contatto con tutto il suo mondo Inter, dalla dirigenza ai calciatori. Specialmente quelli con cui inizierà a preparare la prossima stagione da metà luglio. Su tutti: il blocco azzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"L’assenza dell’Italia al Mondiale è un dolore ma, messi da parte i disagi emotivi, è anche un fattore. La squadra di Chivu ha soltanto 6 nazionali dall’altro lato del mondo: Lautaro, Thuram, Calhanoglu, Akanji, Sucic e Bonny. Il resto del gruppo, gli spettatori della Coppa del Mondo sono in vacanza, il che significa rischio infortuni ridotto, calciatori più riposati, e soprattutto freschi per il ritiro del mese prossimo e con in testa solo l’Inter. Anzi, a partire dagli azzurri, proprio il club sarà il catalizzatore unico delle loro energie e in qualche modo anche della loro voglia di rivalsa. Da loro, da Dimarco, Barella, Bastoni e Pio, ripartirà innanzitutto Chivu", aggiunge Gazzetta.