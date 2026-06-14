L'Inter ha preso una decisione per quanto riguarda la porta: l'erede di Sommer sarà Martinez, che verrà promosso a titolare. Come suo vice si seguono varie piste: la più calda è quella che porta a Provedel . L'attuale portiere della Lazio conosce bene le gerarchie scelte dai nerazzurri, ma non partirà battuto in partenza. Così scrive Tuttosport: "Altroché secondo: Ivan Provedel non è ancora un giocatore dell'Inter, ci sono dettagli con il club nerazzurro, ma soprattutto manca un'intesa, tutt'altro che scontata, con Lotito, però l'attuale portiere della Lazio è pronto a sfidare Pepo Martinez per il ruolo da titolare a Milano".

"Provedel, che ha terminato anticipatamente la stagione per un infortunio alla spalla sinistra rimediato a inizio marzo, ha messo l'Inter davanti ad altre opzioni perché pensa possa essere la ciliegina sulla torta della sua carriera, ma al tempo stesso perché voglioso di mettere in difficoltà Chivu. Partirà come vice di Martinez, le gerarchie oggi sono queste e il club le ha messe in chiaro fin da subito, ma il portiere friulano non si sente... sconfitto in partenza".