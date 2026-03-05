Con il rientro in campo di Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski tornerà a ricoprire il suo ruolo da mezzala dopo un rendimento clamoroso in cabina di regia al posto del turco.
news
Inter e la novità in vista del derby: “Chivu ha scelto di non scegliere e quindi…”
Ora contro il Milan, Chivu ha in mente di schierarli entrambi anche se Mkhitaryan spera di giocarsi una maglia da titolare con il polacco. "Piedi educati per far correre la palla e gli avversari. Una sorta di doppio regista per dominare l’avversario. Tecnica e palleggio per assicurarsi il pallino del gioco. Cristian Chivu, contro il Milan, ha scelto di non scegliere tra Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski. O meglio, punterà su entrambi i calciatori nella mediana interista contro i rossoneri".
Calhanoglu tornerà dunque titolare dopo aver messo minuti nelle gambe contro il Genoa mentre Zielinski ha avuto un rendimento clamoroso, un vero valore aggiunto dopo i problemi fisici e il poco spazio trovato l'anno scorso con Simone Inzaghi. "Decisivo contro la Juventus per il gol siglato all’ultimo secondo contro i bianconeri – marcatura che, come sa il calciatore, l’ha fatto entrare davvero nel cuore dei tifosi nerazzurri – verrà schierato come mezzala con compiti da secondo regista", chiosa poi Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA