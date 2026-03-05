Ora contro il Milan, Chivu ha in mente di schierarli entrambi anche se Mkhitaryan spera di giocarsi una maglia da titolare con il polacco. "Piedi educati per far correre la palla e gli avversari. Una sorta di doppio regista per dominare l’avversario. Tecnica e palleggio per assicurarsi il pallino del gioco. Cristian Chivu, contro il Milan, ha scelto di non scegliere tra Hakan Calhanoglu e Piotr Zielinski. O meglio, punterà su entrambi i calciatori nella mediana interista contro i rossoneri".