Le pagelle di Tuttosport su Inter-Fiorentina. Nicolò Barella è il migliore in campo

Nelle pagelle di Tuttosport su Inter-Fiorentina, è stato Nicolò Barella il migliore in campo. Per il centrocampista nerazzurro il voto è alto, 7,5: "A Firenze è stato comprimario, stavolta è un gigante. E se avesse segnato su quella rovesciata...". 7 per Francesco Acerbi che tornava dopo quasi tre mesi: "Festeggia il 37° compleanno facendo uno spuntino con Kean".