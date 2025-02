Libero – Inter, flessione normale: un miracolo non fosse capitata finora

Cosa non ha funzionato a Firenze per l'Inter? Se lo chiede l'edizione odierna di Libero. Questa la spiegazione sulla sconfitta della squadra di Simone Inzaghi nel recupero di campionato che avrebbe potuto portare in dote la vetta in coabitazione con il Napoli:

"L’Inter soffre le squadre che arretrano e non si muovono in pressione perché non riesce a creare superiorità. Viene così disinnescata. Di solito scardina questi blocchi attraverso il ritmo del giro palla ma serve la massima intensità mentale. Quella che manca ai nerazzurri di scena al Franchi. L’Inter è stanca di testa, non di gambe. Non è atletico il problema, è psicologico ed è fisiologico.