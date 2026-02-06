Il tecnico dell'Inter sta utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione e cercando di portare avanti il più possibile tutti gli obiettivi

Andrea Della Sala Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 08:02)

Il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, sta utilizzando tutte le risorse che ha a disposizione e cercando di portare avanti il più possibile tutti gli obiettivi:

"Nell’Inter il processo è diventato un sistema che produce risultati apprezzabili: cambiando, cambiando anche tanto, Cristian Chivu è riuscito a conquistare il primato in campionato, a qualificarsi per i playoff di Champions e anche a raggiungere le semifinali di Coppa Italia. L’ultimo caso è l’esempio più esasperato delle rotazioni: contro il Torino, sotto gli occhi del tifoso Infantino, soltanto Frattesi è stato confermato rispetto alla formazione che aveva vinto a Cremona. Il resto era tutto nuovo, compresa la provocazione visionaria di inserire due frecce dell’Under 23: Kamate a destra, Cocchi a sinistra. Il primo, classe 2024, non aveva mai giocato nell’Inter A mentre il secondo, di tre anni più giovane, era al debutto da titolare", spiega La Gazzetta dello Sport.

"A Monza Chivu ha completato il piano perfetto, perché non ha trascurato il presente preservando il futuro: gente come Sommer, Akanji, Zielinski, Dimarco è andata addirittura in tribuna per recuperare le forze ed essere al cento per cento domenica, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, quando l’Inter dovrà riprendere la marcia per lasciare il Milan a distanza di sicurezza. Al derby da scudetto - al momento fissato l’8 marzo - le due squadre arriveranno seguendo sentieri quasi opposti: Chivu dovrà affrontare 7 partite tra campionato e coppe, Allegri appena 4 dal momento che concentrerà l’attenzione esclusivamente sulla Serie A. L’Inter è già a quota 34 in stagione, 7 in più dei rivali cittadini, ma allargherà la forbice se andrà avanti in Champions. Ecco perché Chivu sta cercando di coinvolgere il numero più alto possibile (contro il Torino ha toccato quota 29) di giocatori. Sa benissimo che alcuni di loro gli serviranno nello sprint sul triplo fronte. E ha compreso, parlando ai calciatori, il principale problema emerso nelle ultime settimane della stagione scorsa: la stanchezza di tanti titolari, arrivati alle partite più importanti senza benzina nell’anima", sottolinea il quotidiano.