L'ex ct Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell'ottima stagione che sta disputando l'attaccante dell'Inter Pio Esposito:
Sacchi: “Esposito pronto per l’Italia di Gattuso, centravanti di razza. Ecco cosa mi piace”
"Gattuso che, conoscendolo abbastanza bene, sarà già “in partita”, concentrato e determinato come se dovesse scendere in campo di lì a qualche minuto, ha potuto osservare gli spunti che gli ha fornito il campionato. Detto che l’assurda invasione degli stranieri (cui non corrisponde un aumento di qualità, questo va chiarito) penalizza le scelte del commissario tecnico, c’è qualche nome da segnare sul taccuino, e sono certo che Gattuso ne avrà già preso nota. Faccio tre nomi: Marco Palestra del Cagliari, cresciuto nell’Atalanta che è ancora proprietaria del cartellino, difensore esterno; Antonio Vergara del Napoli, centrocampista con spiccate doti offensive che Antonio Conte, anche a causa dei numerosi infortuni che hanno falcidiato la sua squadra, sta inserendo con continuità; Pio Esposito, attaccante dell’Inter che, in pochi mesi, ha saputo prendersi il palcoscenico e sta dimostrando di avere qualità tecniche e movimenti da centravanti di razza".
"Dei tre mi pare che Pio Esposito sia quello più pronto ad affrontare l’esperienza della Nazionale, se non altro perché è già entrato nel gruppo, dunque ne conosce le dinamiche, e ha già lasciato il segno. Non ha problemi a giocare da solo là davanti, perché ha il fisico per imporsi, e può tranquillamente accoppiarsi con un altro attaccante. Di lui mi piace la rapidità di esecuzione".
