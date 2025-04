Nonostante le tre sconfitte consecutive, Simone Inzaghi mostra serenità e orgoglio per il percorso fatto nei suoi quattro anni alla guida dell'Inter, dove ha raggiunto la semifinale di Champions in due occasioni.

"Per motivare i giocatori, dopo tre sconfitte di fila, l’allenatore nerazzurro prende la rincorsa, ricominciando dall’inizio. Da quando, dopo la cessione di Hakimi e Lukaku nell’estate del 2021, «qualcuno diceva che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia». Una frecciata ai molti che vedevano l’Inter come una squadra in dismissione, a partire dal suo predecessore Antonio Conte, che lasciò dopo avere vinto lo scudetto", sottolinea Repubblica.