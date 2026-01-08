Sesta vittoria consecutiva per l'Inter di Chivu, che batte anche il Parma e si porta a +4 su Napoli (fermato sul pareggio in casa dal Verona) e e Milan (impegnato questa sera contro il Genoa). Un segnale importante , quello lanciato dai nerazzurri, che palesano comunque un problema. Così scrive Tuttosport: "Una fuga di ventiquattro ore, ma sicuramente questa sera il Milan - al momento a meno 4 - a San Siro contro il Genoa non potrà sbagliare, altrimenti l'Inter, oltre ad allungare in vetta, sarà già campione d'inverno a prescindere dall'esito dei recuperi delle gare rinviate per gli impegni in Supercoppa italiana a metà dicembre.

La squadra nerazzurra a Parma, dove Cristian Chivu sulla panchina dei ducali la scorsa stagione il 5 aprile aveva iniziato a dare le prime picconate alla corsa scudetto dell’Inter di Inzaghi rimontando da 0-2 a 2-2, ieri sera si è imposta per 2-0 dopo una partita di difficile lettura. I nerazzurri, come spesso accade, hanno dominato - 26 conclusioni, 8 in porta, 2 traverse -, in particolare nel primo tempo quando sono passati in vantaggio al 42' con Dimarco, ma hanno avuto il demerito di non concretizzare e chiudere la partita. Così nel secondo tempo, gestendo le forze, non hanno trovato il raddoppio se non nel recupero con Thuram, tenendo così in vita un Parma che comunque non ha mai impensierito Sommer che ha concluso la serata senza parate (grazie anche alla grande prova del terzetto difensivo Bisseck, Akanji e Carlos Augusto).