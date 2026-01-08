FC Inter 1908
Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, il gol del vantaggio dell'Inter a fine primo tempo è regolare. Giusto annullare a Bonny
Secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport, il gol del vantaggio dell'Inter a fine primo tempo è regolare. Giusto annullare a Bonny:

Al 42’ del primo tempo Colombo annulla la rete di Dimarco per posizione di fuorigioco dello stesso nerazzurro sul tocco di Esposito, ma il controllo in sala Var sala lo costringe all’over rule: è Britschgi a tenerlo in gioco, gol regolare. Nel recupero della prima frazione, blocco di Bisseck (gomito allargato) su Valeri che sulla sinistra si involava verso l’area, nessun fischio. Nel recupero della ripresa, annullato un gol a Bonny per “mani” di Thuram.

