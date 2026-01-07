Dopo le vittorie di Roma e Juve, l'ex ct Arrigo Sacchi ha fatto il punto sulle gare che aspettano Napoli, Inter e Milan

Dopo le vittorie di Roma e Juve, l'ex ct Arrigo Sacchi ha fatto il punto, a La Gazzetta dello Sport, sulle gare che aspettano Napoli, Inter e Milan:

"Per stabilire le gerarchie in vetta, ci sarà da osservare le prestazioni del Napoli e dell’Inter (oggi) e del Milan (domani). La squadra di Conte attende la visita del Verona: impegno che non sembra complicatissimo (anche se in Serie A bisogna sempre stare attenti). L’Inter va a Parma e, pur essendo nettamente superiore sul piano tecnico, dovrà sudare parecchio perché il Tardini è uno stadio da cui non è facile uscire indenni (il Milan ne sa qualcosa, rimontato da 0-2 a 2-2). Infine i rossoneri chiuderanno la giornata, domani, a San Siro contro il Genoa: sfida alla portata della squadra di Allegri che dovrà dimostrare di possedere equilibrio e continuità di rendimento".