CdS – Inter, Luis Henrique aiuta la squadra in una metamorfosi tattica

Il focus sul rendimento dell'esterno brasiliano dal quale emerge anche una discreta attenzione a livello tattico
Daniele Vitiello
Il livello di performance di Luis Henrique con la maglia dell'Inter si sta alzando. Il brasiliano non è stato ancora in grado di sfoggiare tutto il suo repertorio, ma si è rivelato comunque affidabile. Tanto da ricevere apprezzamenti dal suo allenatore e dal club. In particolare, spiega il Corriere dello Sport:

"Luis Henrique all’Inter sta imparando a fare cose che in altri contesti aveva magari trascurato, probabilmente per volontà figlie di un calcio diverso. In Italia un determinato tipo di applicazione è imprescindibile e per questo si è messo da subito a disposizione dello staff con grande generosità.

Non solo per aiutare nella fase di non possesso, nella quale sta recitando un ruolo non secondario nella metamorfosi dalla difesa a tre a quella a quattro in alcune situazioni. Ma anche per garantire una soluzione nello sviluppo della manovra quando la squadra è chiamata a palleggiare nella propria metà campo. I mezzi non gli mancano. L’Inter, di fatto, non pende più solo a sinistra: uno sbocco è assicurato anche a destra. Al brasiliano manca ancora evidentemente uno step, ma nell’Inter c’è la convinzione che possa aggredirlo nel giro di poche settimane".

