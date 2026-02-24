"La tensione la senti nell’aria, è quella delle grandi notti. Anche se è solo un playoff, anche se è solo il Bodo/Glimt. E San Siro non è nemmeno tutto esaurito. Perché è questo il problema, assieme ai due gol che l’Inter deve recuperare dopo il 3-1 di mercoledì scorso: tutti sottovalutano, più o meno inconsciamente, i norvegesi, ma loro vanno dritti al punto, con tecnica, fisico e mentalità e la capacità di sfondare sulla trequarti che i nerazzurri hanno sperimentato sulla loro pelle", analizza il Corriere della Sera.