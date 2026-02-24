L'Inter deve rimontare il 3-1 subito all'andata per approdare agli ottavi di finale di Champions League. Quasi certo il tandem d'attacco scelto da Chivu per la gara col Bodo.
news
CorSera – Inter, tensione delle grandi notti. Ecco la coppia d’attacco favorita contro il Bodo
"La tensione la senti nell’aria, è quella delle grandi notti. Anche se è solo un playoff, anche se è solo il Bodo/Glimt. E San Siro non è nemmeno tutto esaurito. Perché è questo il problema, assieme ai due gol che l’Inter deve recuperare dopo il 3-1 di mercoledì scorso: tutti sottovalutano, più o meno inconsciamente, i norvegesi, ma loro vanno dritti al punto, con tecnica, fisico e mentalità e la capacità di sfondare sulla trequarti che i nerazzurri hanno sperimentato sulla loro pelle", analizza il Corriere della Sera.
"Adesso in un certo senso serve un nuovo inizio, dopo 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate in Europa. Per una squadra che in precedenza ne aveva perse solo 4 su 34 è quasi un obbligo, legato anche ai 20 milioni — tra premi e botteghino — in ballo per il passaggio agli ottavi".
"L’Inter ritrova Dimarco, fuori per turnover all’andata e dopo quattro mesi anche Dumfries, almeno in panchina. In avanti, senza Lautaro, la coppia Esposito-Thuram è favorita. Il francese non fa centro in Champions dall’esordio con l’Ajax, mentre Pio ha segnato all’andata, ma in Europa non ha ancora timbrato a San Siro", aggiunge il Corriere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA