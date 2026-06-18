"Inter e Milan hanno fatto i compiti a casa con diligenza e disciplina. E la “maestra” Uefa li ha promossi. La Roma, invece, ha lasciato qualche pagina vuota ed ha ricevuto una leggera bacchettata. L’uscita dal settlement agreement non è un “libera tutti” perché Inter e Milan, così come tutti gli altri club partecipanti alle competizioni europee, dovranno continuare a rispettare i parametri Uefa improntati a una sana gestione economica. Il giudizio positivo di Nyon, semmai, è la conferma di un quadro economico nettamente migliorato che, a differenza delle ristrettezze del passato, consente ora all’Inter un certo margine d’azione per attuare investimenti tesi a rafforzare l’organico, sempre nel solco di una sana dinamica tra costi e ricavi. Quello stesso margine di cui ha goduto nelle ultime sessioni di mercato il Milan, che però adesso deve fronteggiare il secondo anno di fila senza premi Champions", scrive La Gazzetta dello Sport.