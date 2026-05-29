Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, per la porta resta viva la pista Provedel: se arrivasse lui…
news
CdS – Inter, per la porta resta viva la pista Provedel: se arrivasse lui…
L'aggiornamento sulla pista che porterebbe al portiere biancoceleste per i nerazzurri
L'Inter dovrà lavorare anche per completare il parco portieri. La scelta di insistere su Pepo Martinez come titolare risolve soltanto uno dei temi, perché bisognerà individuare un suo vice. A tal proposito, si legge sul Corriere dello Sport:
"Ivan Provedel ha ancora un anno di contratto con la Lazio, ma potrebbe accettare di trasferirsi alla corte di Cristian Chivu in veste di vice di Josep Martinez che dovrebbe diventare il nuovo titolare. Il classe ’94 completerebbe il reparto dei portieri da cui uscirà Yann Sommer, anche lui in scadenza. Se così fosse, l’impronta italiana si confermerebbe comunque marcata".
© RIPRODUZIONE RISERVATA