Inter, via tre italiani? Non c’è problema di liste perché in due…

Tre italiani saluteranno l'Inter questa estate. Acerbi e Darmian per il contratto in scadenza, Frattesi perché arrivato comunque al capolinea della sua avventura nerazzurra. Questo però non creerà un problema di liste, anche se i Campioni d'Italia hanno messo comunque nel mirino obiettivi azzurri come Palestra e Provedel.

Spiega il Corriere dello Sport: "Sarebbe, come detto, per una questione di identità e filosofia, non per una esigenza di liste. Perché da questo punto di vista l’Inter è abbastanza tranquilla. Gli italiani già presenti in rosa bastano per rispettare tutti i parametri tra calciatori cresciuti nel vivaio del club o in quello di un’altra squadra del nostro Paese: perdipiù a loro si aggiungono anche Bonny e Zielinski, proprio perché rientrano nel secondo caso di specie.