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Inter, via tre italiani? Non c’è problema di liste perché in due…
Tre italiani saluteranno l'Inter questa estate. Acerbi e Darmian per il contratto in scadenza, Frattesi perché arrivato comunque al capolinea della sua avventura nerazzurra. Questo però non creerà un problema di liste, anche se i Campioni d'Italia hanno messo comunque nel mirino obiettivi azzurri come Palestra e Provedel.
Spiega il Corriere dello Sport: "Sarebbe, come detto, per una questione di identità e filosofia, non per una esigenza di liste. Perché da questo punto di vista l’Inter è abbastanza tranquilla. Gli italiani già presenti in rosa bastano per rispettare tutti i parametri tra calciatori cresciuti nel vivaio del club o in quello di un’altra squadra del nostro Paese: perdipiù a loro si aggiungono anche Bonny e Zielinski, proprio perché rientrano nel secondo caso di specie.
Il primo, arrivato in Italia appena prima di compiere diciotto anni, grazie all’esperienza nel Parma, e il secondo con gli anni di Udine. Non c’è qu indi alcun affanno o vincolo particolare che spingerà la dirigenza dell’Inter a far caso a questo aspetto della carta d’identità, se non la forte convinzione del presidente - corroborata dai fatti - che uno zoccolo duro italiano possa garantire una marcia in più. Ma non si prescinde ovviamente dal valore tecnico: quello è sempre il primo aspetto da tenere in considerazione".
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