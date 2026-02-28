L’Inter si rituffa sul campionato. Conclusa l’avventura in Champions League, i nerazzurri hanno l’opportunità di cancellare quanto accaduto col Bodo/Glimt e convogliare le energie fisiche e mentali sui due obiettivi ancora alla portata, ovvero lo Scudetto e la Coppa Italia.
Inter-Genoa, 3 punti per ‘spaventare’ il Milan: 2 grandi obiettivi nel derby
Gli otto giorni di fuoco che vedranno impegnati i nerazzurri si aprono con la sfida di questa sera contro il Genoa a San Siro, prima del Como in trasferta in Coppa Italia e il derby contro il Milan a San Siro, in programma domenica 8 marzo alle 20:45.
L’Inter può consolidare il +10 sul Milan, che domani a Cremona si ritroverebbe comunque addosso tutta la pressione di rispondere ai nerazzurri. Nelle ultime due occasioni, la squadra di Allegri non ha risposto come avrebbe voluto.
Presentarsi alla stracittadina con un vantaggio di almeno 10 punti varrebbe la tranquillità di potersi giocare il derby con l’obiettivo di tornare a fare bottino pieno dopo sei scontri, che potrebbe essere una solida ipoteca sullo Scudetto numero 21 a 10 giornate dal termine.
