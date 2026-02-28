Inter-Genoa, 3 punti per ‘spaventare’ il Milan: 2 grandi obiettivi nel derby

I nerazzurri, ora a +10, vogliono tornare a vincere il derby dopo sei incroci e ipotecare lo Scudetto proprio contro il Milan

L’Inter si rituffa sul campionato. Conclusa l’avventura in Champions League, i nerazzurri hanno l’opportunità di cancellare quanto accaduto col Bodo/Glimt e convogliare le energie fisiche e mentali sui due obiettivi ancora alla portata, ovvero lo Scudetto e la Coppa Italia.