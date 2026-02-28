FC Inter 1908
Repubblica – Inter non dovrebbe temere nulla? Alla gara col Genoa arriva…

I nerazzurri sperano di mettere subito da parte la delusione accumulata pochi giorni fa in Champions League
Daniele Vitiello
Come arriva l'Inter alla partita di questa sera con il Genoa? Lo spiega La Repubblica in edicola oggi con un'analisi sulle condizioni della squadra di Cristian Chivu:

"Senza il capitano, con il solo Dimarco in forma fra i big, e sull'onda di una sconfitta storica nei play-off di Champions League contro il Bodø/Glimt. Così l'Inter arriva alla sfida di oggi al Genoa, che viene dalla vittoria contro il Torino. Stando ai numeri, e visto il ritmo che hanno in serie A, i nerazzurri non dovrebbero temere nulla: hanno vinto quattordici delle ultime quindici partite di campionato, hanno il miglior attacco, e dieci punti di vantaggio sul Milan, avversario nel derby del prossimo 8 marzo".

