"Senza il capitano, con il solo Dimarco in forma fra i big, e sull'onda di una sconfitta storica nei play-off di Champions League contro il Bodø/Glimt. Così l'Inter arriva alla sfida di oggi al Genoa, che viene dalla vittoria contro il Torino. Stando ai numeri, e visto il ritmo che hanno in serie A, i nerazzurri non dovrebbero temere nulla: hanno vinto quattordici delle ultime quindici partite di campionato, hanno il miglior attacco, e dieci punti di vantaggio sul Milan, avversario nel derby del prossimo 8 marzo".