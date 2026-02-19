L'analisi di FcInter1908 su quanto accaduto ieri sera tra Bodo/Glimt e Inter: i nerazzurri perdono 3-1 e si giocheranno la qualificazione a San Siro

Marco Astori Redattore 19 febbraio 2026 (modifica il 19 febbraio 2026 | 08:02)

La giornata dell'Inter nel gelo di Bodo è cominciata con la preoccupazione legata alle condizioni del campo, con immagini non proprio rassicuranti. E si è conclusa ancora peggio, con la maggior paura che si è concretizzata: un giocatore si è fermato e nemmeno uno qualunque. Perché Cristian Chivu ha dovuto sostituire Lautaro Martinez a causa di un problema al polpaccio. Ed è per questo che ai nerazzurri è riuscita solo una (e peraltro a metà) delle due missioni che aveva in questa trasferta a dir poco impegnativa.

Una delle due priorità dell'Inter era sicuramente quella di non perdere giocatori tra freddo polare e campo sintetico: e, come detto prima, non è riuscito, con il capitano che è ora da valutare. E dalle parole del tecnico, non solo lui. La seconda era quella di limitare i danni e mantenere la qualificazione aperta per la gara di San Siro tra sei giorni: questo è riuscito a metà, perché comunque due gol di scarto sono uno svantaggio importante ma comunque raggiungibili. Anche perché martedì prossimo sarà tutt'altra partita in tutt'altro clima e in condizioni completamente diverse. Ma va cancellato in fretta un secondo tempo non all'altezza dell'Inter e di quello che ci si aspetta da questa squadra.

L'ultima considerazione riguarda Francesco Pio Esposito. Tutto il marasma scatenatosi dopo Inter-Juventus ha inevitabilmente distolto l'attenzione da una notizia: la crescita del classe 2005 nerazzurro continua e in maniera molto veloce e convincente. Anche nella partita di Bodo Pio è andato a segno con una rete davvero da rapinatore d'area dopo la meraviglia di testa contro i bianconeri: Chivu ci ha creduto dal primo momento e continua a puntare tantissimo sul suo pupillo. E questi continui segnali sono un messaggio chiaro: vuole il posto da titolare nell'attacco dell'Inter e non è assolutamente lontano dal conquistarselo.