"Allegri vorrebbe litigare un’altra volta ma è provvidenzialmente allontanato dai suoi. L’allenatore ricompare nel post gara per spiegare: «C’è stato un fallo, Saelemaekers stava ripartendo ed è stato tirato per la maglia da Fabregas. Bisogna essere rispettosi. Lui è molto giovane, gli auguro di vincere tanto in carriera e ha le qualità per farlo». In diretta Dazn, fanno sapere a Max che l’allenatore si è scusato… «E che vuol dire? Allora la prossima volta entro anche io, faccio una scivolata su chi parte. Io sono intervenuto per difendere il mio giocatore e uno del Como, non so neanche chi sia, mi è venuto contro». Peggio succede dopo, quando Cesc e Max si ritrovano faccia a faccia: Fabrgeas usciva, Allegri entrava dalla sala stampa. Sono volati insulti".