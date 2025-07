Il quotidiano racconta le ultime vicende in casa nerazzurra dopo le parole del capitano che ha colpito il gruppo, Calhanoglu in particolare ma non solo

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 17:16)

Dovevano alzare i trofei, hanno finito col tirarsi gli stracci. Così il quotidiano Il Giornale racconta le ultime vicende di casa Inter dopo lo sfogo di Lautarosu alcuni atteggiamenti di chi probabilmente nell'Inter non vuole più stare. Dopo l'eliminazione col Fluminense il capitano nerazzurro "Rivolge accuse pesantissime ai compagni (parla al plurale), senza però fare nomi («chi non vuole stare, se ne vada pure»); un cognome lo fa poi Marotta, ma è quello più scontato, Calhanoglu. Lo fa probabilmente perché spera che, indirizzando le accuse di Lautaro su di un unico bersaglio, la ferita sia più rapidamente rimarginabile. Perché evidentemente, il Toro parlava anche di altri compagni. Forse a chi è rientrato dagli Usa prima del tempo (Pavard, Frattesi, Zielinski, Bisseck, oltre a Calha), forse a chi anche contro il Fluminense camminava più che correre (Thuram, Dumfries), forse a chi è sembrato distratto (De Vrij, Bastoni). Chissà", si legge sul quotidiano.

"L'utilità di quel duro attacco così generico sfugge ad una saggia lettura del momento nerazzurro. Forse sarebbe stato meglio dire certe cose in faccia ai compagni per lui colpevoli di tradimento anziché cercare una comoda via d'uscita da un'altra brutta sconfitta con parole e toni che accarezzano dal verso giusto il pelo del tifoso? Calhanoglu non poteva non rispondere. Lui se ne vuole andare e l’Inter lo sa da almeno 3 settimane. È solo una questione di prezzo (che dopo Charlotte, non è certo aumentato). Durissima la sua replica social («parole che non uniscono, ma dividono»), restituendo all’argentino lo straccio sporco con tanto di interessi («un vero leader non cerca colpevoli: la storia ricorderà sempre chi è rimasto in piedi, non chi ha alzato di più la voce»)", si legge ancora su quanto successo sul quotidiano.

Si spacca la ThuLa E non è bastata la solita diplomazia del presidente dell'Inter. Perché poi è pure arrivato il like di Thuram al post di Calhanoglu: "E ha un effetto moltiplicatore devastante, smascherando una situazione che evidentemente cova negli spogliatoi nerazzurri da parecchio tempo e che gli ultimi negativi risultati hanno enfatizzato. ThuLa spaccata, altro che amici per sempre. E probabilmente c’è dell’altro, che Inzaghi con la sua esperienza ha saputo contenere e con cui invece l’incolpevole Chivu, una barca a remi in mezzo alla tempesta, fatica a gestire. La sua speranza è che 3 settimane di vacanza servano a riportare la bonaccia. Non sarà semplice e il vero aiuto arriverà solo dal mercato: vendere (gli scontenti) per comprare e ricostruire. Servirebbero soldi, ma Oaktree dopo i 25 spesi per Bonny non è intenzionata a metterne altri", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)