"La Croazia ha salutato il Mondiale dopo la sconfitta contro il Portogallo ai sedicesimi di finale, ma ha raccolto comunque applausi e consensi dai suoi tifosi. Ieri una parte della squadra ha fatto ritorno in patria ed è stata accolta con calore, nonostante l’eliminazione. Tra i giocatori rientrati a Zagabria c’era anche Petar Sucic e il centrocampista nerazzurro - in gol nel 2-1 contro il Ghana, nell’ultima giornata della fase a gironi - ha ricevuto l’abbraccio dei suoi connazionali poco dopo l’atterraggio".