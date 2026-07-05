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Inter, grande Mondiale per Sucic: “Che accoglienza in Croazia. E lui è stato il primo a…”
Nonostante l'eliminazione della Croazia, Petar Sucic può tornare a casa soddisfatto per il Mondiale disputato. Il giovane centrocampista dell'Inter, infatti, è stato fra i protagonisti della nazionale di Dalic. Scrive la Gazzetta dello Sport:
"La Croazia ha salutato il Mondiale dopo la sconfitta contro il Portogallo ai sedicesimi di finale, ma ha raccolto comunque applausi e consensi dai suoi tifosi. Ieri una parte della squadra ha fatto ritorno in patria ed è stata accolta con calore, nonostante l’eliminazione. Tra i giocatori rientrati a Zagabria c’era anche Petar Sucic e il centrocampista nerazzurro - in gol nel 2-1 contro il Ghana, nell’ultima giornata della fase a gironi - ha ricevuto l’abbraccio dei suoi connazionali poco dopo l’atterraggio".
"Uscendo dall’aeroporto, Sucic è stato il primo a fermarsi e si è intrattenuto con decine di tifosi, firmando autografi e regalando selfie. Ed è rimasto - come raccontano i media croati - quasi stupito da tanto affetto. Un altro giocatore particolarmente acclamato è stato Martin Baturina del Como, schierato dal ct Dalic in tutte e quattro le partite".
(Fonte: Gazzetta dello Sport)
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