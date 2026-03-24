"L'Inter non vuole avere paura, ma ce l'ha. Due punti e 2 gol (sempre di Pio) in 3 partite sono pochi. «Abbiamo 6 punti di vantaggio e siamo padroni del nostro destino», la frase con cui il vice Kolarov ha liquidato la questione concorrenza, di nuovo più vicina, col Milan che se sgrana il rosario dei rimpianti, capisce che poteva diventare un altro film".