L'edizione odierna de Il Giornale parla del momento difficile dell'Inter e dei fantasmi che attanagliano i nerazzurri in ottica lotta scudetto dopo il pareggio di Firenze. Ecco cosa scrive il quotidiano:
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Giornale – L’Inter non vuole avere paura, ma ce l’ha. Da Napoli-Milan uscirà…
L'edizione odierna de Il Giornale parla del momento difficile dell'Inter e dei fantasmi che attanagliano i nerazzurri in ottica lotta scudetto
"L'Inter non vuole avere paura, ma ce l'ha. Due punti e 2 gol (sempre di Pio) in 3 partite sono pochi. «Abbiamo 6 punti di vantaggio e siamo padroni del nostro destino», la frase con cui il vice Kolarov ha liquidato la questione concorrenza, di nuovo più vicina, col Milan che se sgrana il rosario dei rimpianti, capisce che poteva diventare un altro film".
"Si ripartirà da Inter-Roma e il giorno dopo uscirà la vera rivale di Chivu: un pari fra Napoli e Milan, di fatto le sbatterà indietro entrambe".
(Fonte: Il Giornale)
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