Il giornale analizza la volata per il titolo mettendo a confronto i calendari delle prime tre della classe con i nerazzurri che affronteranno a Pasqua la Roma in casa nel giorno in cui si affronteranno Allegri e Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 15:16)

Il quotidiano Libero parla oggi della lotta scudetto e delle possibilità che l'Interha di vincerlo. E per questo considera la squadra nerazzurra l'unica vera rivale di sé stessa: "La squadra di Chivu ha il 95% di probabilità di vincere lo scudetto nonostante abbia fatto appena tre punti nelle ultime tre partite con Milan, Atalanta e Fiorentina".

"Questo dicono i freddi numeri dei modelli statistici, poi però c'è l'imponderabile sotto forma di sensazioni e stato mentale. I nerazzurri sono in netto calo e hanno una storia recente di corse scudetto perse in prossimità del traguardo che pesa come un macigno. Fattori che fanno credere che la lotta per il primo posto sia più aperta di quello che suggerisce la matematica. D'altronde l'Inter è in una condizione particolare: è a fine ciclo e in mano a un allenatore quasi esordiente che sta pagando dazio nelle partite importanti, se dovesse vincere la Serie A compirebbe quasi un'impresa", spiega ancora il quotidiano.

Essere o non essere — "Nessuno alla vigilia della stagione si sarebbe aspettato l'Inter in testa con 6 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli a otto giornate dalla fine. Adesso però inizia un mini-torneo che può rimettere in discussione tutto, con l'Inter che ha come rivale se stessa: dipenderà infatti da lei se il campionato si riaprirà davvero. In questo senso molto dirà il prossimo turno, il primo dopo la pausa per le nazionali. A Pasqua l'Interospiterà la Roma: una partita da vincere a tutti i costi per poi tifare in un pareggio in Napoli-Milan a Pasquetta. Uno scenario che sostanzialmente chiuderebbe i conti e consentirebbe a Chivu di gestire il finale di stagione con molta più serenità. Se invece l'Inter dovesse steccare la quarta partita consecutiva, rischierebbe di ritrovarsi addosso una delle inseguitrici", aggiunge ancora Libero.

La rimonta di Conte — Non solo il Milan ma anche il Napoli che nell'arco di tre giornate si è ritrovato da meno 14 a meno 7. Secondo il giornale il Milan non dà mai la sensazione di poter vincere perché non ha trovato continuità nel corso della stagione. Gli azzurri invece sono costruiti per vincere e la stagione si è fatta storta a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Conte. E ora che sta recuperando i giocatori ha un calendario migliore dalla sua: giocherà contro Lazio, Cremonese,Bologna e Udinese in casa, Parma, Como e Pisa fuori.

E i calendari — "Il Napoli partendo da 62 punti ounti avrebbe avrebbe bisogno di farne almeno 20 su 24 per avere una speranza di vincere lo scudetto. A meno che l'Inter - che parte da quota 69 - non abbia un crollo totale: dopo la Roma farà visita al Como (che sfiderà anche nella semifinale di ritorno in Coppa Italia), poi avrà diverse partite abbordabili (Cagliari, Torino, Parma e Verona) ma dovrà stare attenta alle trasferte contro Lazio nata) e Bologna (ultima) che storicamente non portano proprio benissimo... E il Milan? Ha sì un punto in più del Napoli, ma dopo lo scontro diretto avrà il calendario più difficile con Juve e Atalanta ancora da affrontare", la conclusione del quotidiano.

(Fonte: Libero)