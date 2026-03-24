"Per capire quanto serva Lautaro a Chivu, basterebbe osservare i numeri crudi, ma sarebbe comunque una lettura parziale: non porta in dote soltanto i gol, il capitano sparge per tutto il campo e dentro allo spogliatoio una leadership naturale, ancora di più nei momenti di difficoltà. Altri big, al posto suo, non hanno la stessa autorevolezza. In queste 7 partite senza l’argentino, la squadra ha visto precipitare la media realizzativa: viaggia a una rete a partita contro le 2,4 del totale dei match con Martinez. In contemporanea, sono cambiati anche i risultati sul tabellino: al ko nel ritorno di Champions contro il Bodo e al pari sciapo in semifinale di Coppa Italia con il Como vanno aggiunti gli 8 punti, sui 15 a disposizione, raccolti nella cinquina di partite di A. I successi sono arrivati solo contro Lecce e Genoa, prima della grande frenata con lo scivolone nel derby e i due pari di fila contro Atalanta e Fiorentina. Semplificando all’osso, i nerazzurri vincono il 77% delle partite di campionato che giocano con Lautaro e solo il 28,5%, una miseria, di quelle che giocano senza", analizza La Gazzetta dello Sport.