Il ritorno dell'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, sarà come un ricostituente per tutto il gruppo. Senza di lui è calato il rendimento della squadra di Chivu
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Inter, nel club tutti d’accordo: due i nemici verso lo scudetto. Torna la leadership di Lautaro
"Per capire quanto serva Lautaro a Chivu, basterebbe osservare i numeri crudi, ma sarebbe comunque una lettura parziale: non porta in dote soltanto i gol, il capitano sparge per tutto il campo e dentro allo spogliatoio una leadership naturale, ancora di più nei momenti di difficoltà. Altri big, al posto suo, non hanno la stessa autorevolezza. In queste 7 partite senza l’argentino, la squadra ha visto precipitare la media realizzativa: viaggia a una rete a partita contro le 2,4 del totale dei match con Martinez. In contemporanea, sono cambiati anche i risultati sul tabellino: al ko nel ritorno di Champions contro il Bodo e al pari sciapo in semifinale di Coppa Italia con il Como vanno aggiunti gli 8 punti, sui 15 a disposizione, raccolti nella cinquina di partite di A. I successi sono arrivati solo contro Lecce e Genoa, prima della grande frenata con lo scivolone nel derby e i due pari di fila contro Atalanta e Fiorentina. Semplificando all’osso, i nerazzurri vincono il 77% delle partite di campionato che giocano con Lautaro e solo il 28,5%, una miseria, di quelle che giocano senza", analizza La Gazzetta dello Sport.
"Adesso che l’Inter si è scoperta piccola e fragile e teme l’incombere di Milan e Napoli alle spalle, il ritorno del capitano serve a liberare le energie positive. Tutti nel club concordano: sono la negatività e l’ansia le nemiche dei nerazzurri verso lo scudetto. Lautaro può, quindi, essere anche un ricostituente dell’umore. Ad esempio, può tornare a far ridere Thuram, mai così imbronciato (e impacciato). Al contrario, Pio aspetta solo il momento in cui potrà giocare definitivamente in coppia con il capitano: l’attacco del futuro dovrebbe diventare anche quello del presente, intanto l’Inter è ben felice di festeggiare questa Pasqua con il suo Toro", aggiunge Gazzetta.
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