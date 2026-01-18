L'allenatore nerazzurro ha diversi motivi per sorridere: quella di ieri è anche una soddisfazione personale

Se per caso avete notato un ghigno particolare sul volto di Chivu dopo Udinese-Inter non è soltanto per l'ulteriore balzo in classifica dei nerazzurri. Che rimane il motivo principale, ovviamente. Ma c'è dell'altro. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola stamattina:

"I tre punti di ieri pomeriggio hanno innanzitutto il sapore di una dolce e duplice vendetta. Perché Cristian Chivu, nella sua breve carriera da allenatore, aveva già affrontato altre due volte l’Udinese di Runjaic, accumulando altrettante sconfitte. La prima alla guida del Parma, lo scorso anno, l’altra alla seconda panchina nerazzurra in Serie A. Era il 31 agosto, quasi una vita fa, appena all’alba di un campionato che poi ha cambiato clamorosamente inerzia".