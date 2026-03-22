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Corsport: “Inter, la proiezione attuale è di 89 punti: per Chivu sarebbe un record”

Inter Chivu
L'Inter potrebbe regalare al suo allenatore un piccolo record personale nel caso proseguisse con questo ruolino di marcia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

"Chivu ha respirato più volte da giocatore l’aria buona della vetta della classifica. Era finito alla lunga quasi per considerarla una piacevole abitudine, almeno negli anni in nerazzurro e fino a un certo periodo. Stavolta è in corsa per raggiungere un picco finora inesplorato". Su questo si focalizza oggi il Corriere dello Sport: l'Inter potrebbe regalare al suo allenatore un piccolo record personale nel caso proseguisse con questo ruolino di marcia.

Inter Chivu Marotta
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"La proiezione dei punti della sua Inter al momento dice che a fine campionato potrebbe raggiungere quota 89 punti alla prima stagione piena da allenatore. Sarebbe una sorta di record personale. Mai infatti nelle varie esperienze si è spinto così in alto. Da calciatore nerazzurro vanta tre scudetti di fila, vinti dal 2008 al 2010, rispettivamente con 85, 84 e 82 punti.

Inter Chivu
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Anche con l’Ajax ha vinto un campionato, all’alba della sua carriera, mettendo in cascina 72 punti. Soglia in quel caso inferiore, ma giustificata dal torneo a diciotto squadre e quindi con meno gare a disposizione. In proiezione però sarebbero circa 81 punti, per cui comunque bottino distante da quello che può raggiungere quest’anno. Uno stimolo ulteriore per tornare subito a marciare dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio con l’Atalanta", si legge.

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