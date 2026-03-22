L'Inter potrebbe regalare al suo allenatore un piccolo record personale nel caso proseguisse con questo ruolino di marcia

Marco Astori Redattore 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 10:16)

"Chivu ha respirato più volte da giocatore l’aria buona della vetta della classifica. Era finito alla lunga quasi per considerarla una piacevole abitudine, almeno negli anni in nerazzurro e fino a un certo periodo. Stavolta è in corsa per raggiungere un picco finora inesplorato". Su questo si focalizza oggi il Corriere dello Sport: l'Inter potrebbe regalare al suo allenatore un piccolo record personale nel caso proseguisse con questo ruolino di marcia.

"La proiezione dei punti della sua Inter al momento dice che a fine campionato potrebbe raggiungere quota 89 punti alla prima stagione piena da allenatore. Sarebbe una sorta di record personale. Mai infatti nelle varie esperienze si è spinto così in alto. Da calciatore nerazzurro vanta tre scudetti di fila, vinti dal 2008 al 2010, rispettivamente con 85, 84 e 82 punti.

Anche con l’Ajax ha vinto un campionato, all’alba della sua carriera, mettendo in cascina 72 punti. Soglia in quel caso inferiore, ma giustificata dal torneo a diciotto squadre e quindi con meno gare a disposizione. In proiezione però sarebbero circa 81 punti, per cui comunque bottino distante da quello che può raggiungere quest’anno. Uno stimolo ulteriore per tornare subito a marciare dopo la sconfitta con il Milan e il pareggio con l’Atalanta", si legge.