San Siro in Champions League è ormai blindato da anni per l'Inter. La vittoria di ieri, in questo senso, è soltanto una piacevole conferma. Sul tema torna anche TuttoSport, sottolineando i dati che riguardano il fortino nerazzurro. Si legge infatti:
TS – Inter imbattibile a San Siro in Champions: l’ultima sconfitta addirittura…
La vittoria contro lo Slavia Praga consolida la tradizione positiva della squadra nerazzurra tra le mura amiche
"Lunga vita a Forte San Siro (almeno finché non arriveranno le ruspe a buttarlo giù): dentro queste mura l’Inter nelle notti di Champions è imbattibile. La vittoria sullo Slavia Praga non avrà certo l’epica dell’impresa con il Barcellona (ultima partita casalinga giocata dai nerazzurri prima di ieri sera), però conferma il trend da schiacciasassi per l’Inter in Europa: 14ª vittoria nelle ultime 17 partite giocate davanti ai propri tifosi, tanto che per trovare una sconfitta bisogna riavvolgere il nastro fino allo 0-2 con il Bayern Monaco (7 settembre 2022, all’alba della seconda stagione inzaghiana)".
