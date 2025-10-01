Il Consiglio comunale di Milano alle 3.46 della notte tra lunedì e martedì ha approvato la vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Decisiva la scelta di non votare di tre dei quattro consiglieri di Forza Italia. Situazione strana: un partito di opposizione di centro-destra che aiuta il sindaco Sala, di centro-sinistra, a far passare una delle delibere chiave del suo mandato.