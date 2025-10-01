Dal pressing del Toro al graffio di Dumfries: identità, rotazioni e clean sheet per l’Inter di Chivu, alla seconda vittoria di fila in Champions.

L'Inter centra la quarta vittoria consecutiva, seconda di fila in Champions League. Chivu aveva chiesto continuità e la squadra l'ho ripagato con successo netto sullo Slavia Praga, condito con un altro clean sheet.

"Il successo sullo Slavia Praga, netto e senza storia, certifica una precisa, ormai, identità di squadra. Lautaro e compagni non hanno dato scampo agli avversari, stritolandoli sin dal fischio d’inizio" scrive il Corriere dello Sport.

La gara si è decisa con pazienza e qualità: Lautaro Martínez ha sbloccato la partita sfruttando l'errore del portiere Stanek, prestato all'argentino, poi Dumfries ha firmato il raddoppio su assist di Thuram e infine lo stesso Lautaro ha chiuso i conti sul servizio di Bastoni.

"L’esempio resta Lautaro: non soltanto bomber (la sua Champions è cominciata con una doppietta), ma pure uomo ovunque. Abbassandosi e accorciando, infatti, catalizza la manovra e smista palloni. Ma è anche il primo a fare pressing (vedi primo gol), oltre che essere sempre pronto a sacrificarsi in copertura".

Il tecnico ha confermato la bontà delle rotazioni, con sette cambi rispetto alla sfida di Cagliari. A centrocampo fuori barella e spazio a Zielinski e Sucic. Ma ancora una volta la differenza l'ha fatta Calhanoglu, regista imprescindibile per geometria e visione di gioco.

Thuram, pur senza goal, ha inciso con i movimenti giusti, favorendo il secondo il terzo centro. Solo un fastidio al flessore lo ha costretto al cambio. La speranza che si tratti in un semplice affaticamento in vista della sfida contro la Cremonese.

"Oggi sarà valutato: la speranza è che si tratti solo di crampi. Meglio, comunque, immaginarlo a riposo con la Cremonese".

La vittoria conferma il trend positivo: tre clean sheet nelle ultime quattro partite, dopo i sei goal subiti nelle prime tre uscite stagionali. Una crescita che certifica l'identità nerazzurra e la solidità costruita da Chivu.