"Ha portato avanti il lavoro di Inzaghi, sì, ma con il tempo la sua impronta si nota in maniera sempre più netta. Oltre al fatto di essere riuscito a scuotere un gruppo reduce da una sorta di terremoto, conseguenza della debacle in finale di Champions. In viale Liberazione c’è assoluta soddisfazione per il lavoro del tecnico rumeno e non potrebbe essere altrimenti. Quella scelta, compiuta a giugno dopo il tentativo andato a vuoto con Fabregas, si sta rivelando azzeccata. A Parma, Lautaro e compagni inseguono un'altra conferma".