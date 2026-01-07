L'operato di Cristian Chivu da quando è arrivato all'Inter soddisfa non poco la dirigenza nerazzurra. Per il primato raggiunto in campionato, ma anche per la qualità di gioco espressa dalla squadra. In piena continuità con quanto accaduto negli ultimi quattro anni. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:
Il giudizio positivo del club sul lavoro svolto finora dal nuovo allenatore nerazzurro
"Ha portato avanti il lavoro di Inzaghi, sì, ma con il tempo la sua impronta si nota in maniera sempre più netta. Oltre al fatto di essere riuscito a scuotere un gruppo reduce da una sorta di terremoto, conseguenza della debacle in finale di Champions. In viale Liberazione c’è assoluta soddisfazione per il lavoro del tecnico rumeno e non potrebbe essere altrimenti. Quella scelta, compiuta a giugno dopo il tentativo andato a vuoto con Fabregas, si sta rivelando azzeccata. A Parma, Lautaro e compagni inseguono un'altra conferma".
