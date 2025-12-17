Ad aprire le danze a Riad saranno Milan e Napoli. Il viaggio in Arabia della 4 squadre ha sicuramente risvolti economici importanti

Domani prenderà il via la Supercoppa . Ad aprire le danze a Riad saranno Milan e Napoli. Il viaggio in Arabia della 4 squadre ha sicuramente risvolti economici importanti, ecco quanto incasseranno.

"Le semifinali andranno in scena tra domani, Napoli-Milan alle 20 italiane (le 22 locali), e venerdì, Bologna-Inter ancora alle 20 (22 arabe); la finale è in agenda lunedì, allo stesso orario. Il teatro delle partite sarà sempre l’Al-Awwal Park Stadium, 26.100 posti: per la prima tra Conte e Allegri sarà sold out, mentre per il bis tra Chivu e Italiano ci sono ancora biglietti in vendita".