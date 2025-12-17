Domani prenderà il via la Supercoppa. Ad aprire le danze a Riad saranno Milan e Napoli. Il viaggio in Arabia della 4 squadre ha sicuramente risvolti economici importanti, ecco quanto incasseranno.
Supercoppa, la finale vale oltre 6 mln. Ecco quanto incassa chi alza il trofeo: il borsino
"C’è anche il risvolto economico, che spiega il perché di questa trasferta nel deserto. La vincitrice del trofeo porterà a casa 9,5 milioni di euro, più 1,5 garantiti per un’amichevole con la vincitrice della supercoppa saudita per un totale di 11; alla finalista andranno 6,7 milioni, alle due perdenti delle semifinali 2,4 a testa. Qualche briciola anche nelle casse di chi resta a casa: 2 milioni da dividere fra le altre 16 di A", sottolinea il Corriere dello Sport.
"Le semifinali andranno in scena tra domani, Napoli-Milan alle 20 italiane (le 22 locali), e venerdì, Bologna-Inter ancora alle 20 (22 arabe); la finale è in agenda lunedì, allo stesso orario. Il teatro delle partite sarà sempre l’Al-Awwal Park Stadium, 26.100 posti: per la prima tra Conte e Allegri sarà sold out, mentre per il bis tra Chivu e Italiano ci sono ancora biglietti in vendita".
