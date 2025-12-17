FC Inter 1908
Inter, ecco il piano di Chivu: “Mandare un messaggio intimidatorio a tutta la concorrenza”

Napoli e Milan apriranno le danze in Supercoppa domani sera alle 20 italiane, poi toccherà a Inter e Bologna il giorno successivo
Napoli e Milan apriranno le danze in Supercoppa domani sera alle 20 italiane, poi toccherà a Inter e Bologna il giorno successivo. Chivu dovrà fare a meno di Dumfries, out per un lungo periodo, ma anche per la prima gara di Calhanoglu e Darmian.

"È la squadra che ha stivato a bordo del volo per Riad più sorrisi. Ha ritrovato la vetta del campionato, in solitudine. L’Inter guarda tutti dall’alto, come Lautaro nella classifica cannonieri. Se le altre tre a Riad (ma anche Juve e Roma), hanno dolori alle punte, Chivu sorride orgoglioso come la madre dei Gracchi con i suoi 4 gioielli: Lautaro, Thuram, Bonny, Pio. Il ragionamento più delicato nell’economia del turnover riguarderà Calhanoglu, forse buono per l’eventuale finale. Affrettare il rientro, conoscendo la sua letteratura muscolare, potrebbe essere rischioso, dato anche il suo ruolo chiave nell’organismo nerazzurro. Lo Zielinski di Marassi è una controfigura più che credibile", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La beffarda rimonta subita nella finale di un anno fa, con il Milan sotto di 2 gol e in vantaggio al 93’, incrinò ulteriormente le certezze in una stagione contraddittoria, tra scudetto sperperato e finale di Champions. Oltre ai sorrisi, l’Inter di Barella ha stivato tanta voglia di rivincite: prima il Bologna, che alla 33 a del campionato scorso vinse al 93’ con Orsolini, rosicchiandole via una buona fetta di scudetto; poi il Napoli, vittorioso quest’anno al Maradona, o il Milan che ha una striscia di 6 derby utili (4 vinti). L’Inter non ne vince uno dall’aprile ’24. Il piano di Chivu è tornare dall’Arabia col sigaro in bocca, l’entusiasmo che serve a difendere il primato, ma anche con buone riserve di energie per affrontare, alla ripartenza, le due squadre più aggressive del torneo. Atalanta e Bologna. Vincere la Supercoppa dopo aver conquistato la vetta del campionato vorrebbe dire spedire un potente messaggio intimidatorio alla concorrenza da scudetto. Domani si comincia a giocare", precisa Gazzetta.

