Napoli e Milan apriranno le danze in Supercoppa domani sera alle 20 italiane, poi toccherà a Inter e Bologna il giorno successivo. Chivu dovrà fare a meno di Dumfries , out per un lungo periodo, ma anche per la prima gara di Calhanoglu e Darmian.

"È la squadra che ha stivato a bordo del volo per Riad più sorrisi. Ha ritrovato la vetta del campionato, in solitudine. L’Inter guarda tutti dall’alto, come Lautaro nella classifica cannonieri. Se le altre tre a Riad (ma anche Juve e Roma), hanno dolori alle punte, Chivu sorride orgoglioso come la madre dei Gracchi con i suoi 4 gioielli: Lautaro, Thuram, Bonny, Pio. Il ragionamento più delicato nell’economia del turnover riguarderà Calhanoglu, forse buono per l’eventuale finale. Affrettare il rientro, conoscendo la sua letteratura muscolare, potrebbe essere rischioso, dato anche il suo ruolo chiave nell’organismo nerazzurro. Lo Zielinski di Marassi è una controfigura più che credibile", scrive La Gazzetta dello Sport.