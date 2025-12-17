"La beffarda rimonta subita nella finale di un anno fa, con il Milan sotto di 2 gol e in vantaggio al 93’, incrinò ulteriormente le certezze in una stagione contraddittoria, tra scudetto sperperato e finale di Champions. Oltre ai sorrisi, l’Inter di Barella ha stivato tanta voglia di rivincite: prima il Bologna, che alla 33 a del campionato scorso vinse al 93’ con Orsolini, rosicchiandole via una buona fetta di scudetto; poi il Napoli, vittorioso quest’anno al Maradona, o il Milan che ha una striscia di 6 derby utili (4 vinti). L’Inter non ne vince uno dall’aprile ’24. Il piano di Chivu è tornare dall’Arabia col sigaro in bocca, l’entusiasmo che serve a difendere il primato, ma anche con buone riserve di energie per affrontare, alla ripartenza, le due squadre più aggressive del torneo. Atalanta e Bologna. Vincere la Supercoppa dopo aver conquistato la vetta del campionato vorrebbe dire spedire un potente messaggio intimidatorio alla concorrenza da scudetto. Domani si comincia a giocare", precisa Gazzetta.
