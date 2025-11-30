Per il quotidiano anche il pari oggi avrebbe un sapore amarissimo: ecco quando sono arrivate 3 sconfitte di fila

Oggi, i nerazzurri meneghini scendono in campo all’Arena Garibaldi e cercano una vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League.

“Perdere la terza partita in una settimana sarebbe un incubo (ultimo precedente tra il 20 e il 27 aprile, quando l’Inter venne sconfitta da Bologna e Roma in campionato e dal Milan in Coppa Italia), ma pure un pareggio avrebbe un sapore amarissimo” scrive Tuttosport.