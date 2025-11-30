Nicola Berti a decidere la sfida del 3 marzo 1991. Sono passati 34 anni dall’ultimo Pisa-Inter.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa TS / Inter, una vittoria per evitare l’incubo. 3 KO di fila? L’ultimo precedente…
news
TS / Inter, una vittoria per evitare l’incubo. 3 KO di fila? L’ultimo precedente…
Per il quotidiano anche il pari oggi avrebbe un sapore amarissimo: ecco quando sono arrivate 3 sconfitte di fila
Oggi, i nerazzurri meneghini scendono in campo all’Arena Garibaldi e cercano una vittoria dopo le due sconfitte di fila contro Milan in campionato e Atletico Madrid in Champions League.
“Perdere la terza partita in una settimana sarebbe un incubo (ultimo precedente tra il 20 e il 27 aprile, quando l’Inter venne sconfitta da Bologna e Roma in campionato e dal Milan in Coppa Italia), ma pure un pareggio avrebbe un sapore amarissimo” scrive Tuttosport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA