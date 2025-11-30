L’influenza di Bonny ha sgomberato ogni minimo dubbio in attacco in vista di Pisa-Inter. Sarà Thuram ad affiancare Lautaro Martinez in avanti a Pisa, nella trasferta di oggi pomeriggio.
Inter, torna la ThuLa: dubbi a centrocampo per Chivu, Zielinski e Frattesi…
La probabile formazione dei nerazzurri di Chivu in vista della trasferta di Pisa contro i toscani di Gilardino alle 15
Sulla fascia destra, dove sono ancora indisponibili Dumfries e Darmian, toccherà a Luis Henrique, alla terza da titolare in questa stagione. Una prova del nove per il brasiliano, come sottolinea il Corriere dello Sport:
“L’Inter ha anche la necessità di capire se può contare su Luis Henrique o se, in prospettiva del mercato di gennaio, dovranno essere fatte valutazioni differenti”.
Secondo il quotidiano, in mezzo al campo dovrebbe giocare Sucic e non Zielinski, Scalpita anche Frattesi, a caccia di una chance dal primo minuto, ma difficilmente uno tra Barella e Calhanoglu riposerà.
