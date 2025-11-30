Inter, tocca a Luis Henrique: “Niente dribbling? Alla Pinetina raccontano…”

Per Luis Henrique sarà la terza partita da titolare in questa stagione dopo quelle con Cagliari e Verona.
“L’Inter ha anche la necessità di capire se può contare su Luis Henrique o se, in prospettiva del mercato di gennaio, dovranno essere fatte valutazioni differenti. Vale a dire cercargli una sistemazione e, in parallelo, andare a caccia di un’altra alternativa per Dumfries” scrive il Corriere dello Sport.
Il quotidiano aggiunge:
“Il problema più evidente dell’ex Marsiglia è che, in partita, è sempre frenato, perfino preoccupato. Insomma, non rischia la giocata, mentre è stato preso proprio per la capacità di uno contro uno. Solo che nelle sue (poche) apparizioni non ha quasi mai tentato un dribbling. A differenza, peraltro, di quello che accade in allenamento. Alla Pinetina, infatti, raccontano sia un altro giocatore. L’auspicio, dunque, è che una volta sbloccato si trasformi in una risorsa utile e preziosa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA