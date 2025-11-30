FC Inter 1908
Inter, tocca a Luis Henrique: “Niente dribbling? Alla Pinetina raccontano…”

Luis Henrique
Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena del brasiliano, che oggi partirà titolare nella sfida di Pisa
Alessandro De Felice
La vera novità nell’Inter di Cristian Chivu è l’impiego dal primo minuto di Luis Henrique in occasione della sfida di oggi alle 15 a Pisa.

Alla luce dell’indisponibilità di Dumfries e Darmian e le difficoltà confermate da Carlos Augusto nel derby e al Metropolitano contro l’Atletico Madrid, toccherà al brasiliano presidiare la fascia destra.

Per Luis Henrique sarà la terza partita da titolare in questa stagione dopo quelle con Cagliari e Verona.

“L’Inter ha anche la necessità di capire se può contare su Luis Henrique o se, in prospettiva del mercato di gennaio, dovranno essere fatte valutazioni differenti. Vale a dire cercargli una sistemazione e, in parallelo, andare a caccia di un’altra alternativa per Dumfries” scrive il Corriere dello Sport.

Il quotidiano aggiunge:

“Il problema più evidente dell’ex Marsiglia è che, in partita, è sempre frenato, perfino preoccupato. Insomma, non rischia la giocata, mentre è stato preso proprio per la capacità di uno contro uno. Solo che nelle sue (poche) apparizioni non ha quasi mai tentato un dribbling. A differenza, peraltro, di quello che accade in allenamento. Alla Pinetina, infatti, raccontano sia un altro giocatore. L’auspicio, dunque, è che una volta sbloccato si trasformi in una risorsa utile e preziosa”.

