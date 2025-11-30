Inter, tocca a Luis Henrique: “Niente dribbling? Alla Pinetina raccontano…”

“Il problema più evidente dell’ex Marsiglia è che, in partita, è sempre frenato, perfino preoccupato. Insomma, non rischia la giocata, mentre è stato preso proprio per la capacità di uno contro uno. Solo che nelle sue (poche) apparizioni non ha quasi mai tentato un dribbling. A differenza, peraltro, di quello che accade in allenamento. Alla Pinetina, infatti, raccontano sia un altro giocatore. L’auspicio, dunque, è che una volta sbloccato si trasformi in una risorsa utile e preziosa”.