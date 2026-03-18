"Urge la scossa. La scossa del capitano. Nessuno ad Appiano Gentile sta mettendo fretta a Lautaro Martinez, ma chi ha fretta di tornare è proprio lui. Chivu, staff medico e dirigenti non vogliono correre rischi. Massima cautela. C’è un però. Ovvero, c’è un’Inter con Lautaro e una senza".

"Quest’ultima la si è “ammirata” nell’ultimo mese, visto che l’argentino si è fatto male proprio il 18 febbraio in quel di Bodo. Un infortunio al polpaccio sinistro che l’ha messo ko in un momento cruciale della stagione. Tutti in casa nerazzurra sanno quanto sia importante il ritorno del capitano, ma il margine in campionato è ancora buono, dunque si vuole andare con i piedi di piombo, sfruttando anche la mancata “Finalissima” fra Argentina e Spagna. La Selección durante la sosta si allenerà in patria e disputerà un’amichevole col Guatemala, quindi non è da escludere che Scaloni nelle prossime ore risparmi il numero 10 dell'Inter dalla lista dei convocati".