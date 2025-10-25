Il presidente dell'Inter ci ha messo il suo zampino. Criticato tanto la scorsa estate insieme ai suoi collaboratori, Beppe Marotta ha invece dimostrato di aver agito con grande lucidità. E non era facile. Dal primo tassello per ricostruire solidità nell'ambiente dopo il finale traumatico di stagione. Lo sottolinea il Corriere dello Sport di questa mattina:

"La scelta di Chivu si sta rivelando particolarmente indovinata. L’intuizione di un uomo di calcio che la sa lunga come Marotta. Chivu sembra ogni giorno di più l’uomo giusto al posto giusto. Un profondo conoscitore di pallone, un bravo allenatore e anche un uomo che indossa con leggerezza la propria intelligenza e la propria competenza. Era quel che ci voleva dopo la mazzata dello scorso anno. Quello scudetto perso sul filo di lana e quei cinque gol in finale di Champions che ancora fanno male. Il risultato è che a Milano oggi si scherza come si fa coi professori l’ultimo giorno di scuola. Mentre a Napoli si sta in silenzio come quando arriva il preside dopo aver combinato qualcosa di grave".