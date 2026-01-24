FC Inter 1908
Inter
Il focus su ciò che non va in casa nerazzurra che ha rischiato di pregiudicare la gara col Pisa
Daniele Vitiello
La rimonta arrogante, condita addirittura da 6 gol, è servita a mettere le cose a posto. Ma per come aveva cominciato la gara col Pisa, l'Inter ha rischiato fortemente di lasciare punti preziosi per strada. E all'indomani ci sono due situazioni in particolare su cui riflettere. Si sofferma anche la Gazzetta dello Sport:

Inter
"Inutile negare l’evidenza, l’Inter ha due problemi: il portiere, non più sicuro, e Luis Henrique. Per risalire la corrente, a Chivu è bastato togliere mister 23-25 milioni, tanto è costato il brasiliano misterioso. Via Luis Henrique e dentro Dimarco, con Carlos Augusto spostato a destra, l’Inter è ritornata a risplendere. Dimarco superstar".

