La rimonta arrogante, condita addirittura da 6 gol, è servita a mettere le cose a posto. Ma per come aveva cominciato la gara col Pisa, l'Inter ha rischiato fortemente di lasciare punti preziosi per strada. E all'indomani ci sono due situazioni in particolare su cui riflettere. Si sofferma anche la Gazzetta dello Sport:
GdS – Inutile negare l’evidenza: l’Inter oggi ha due problemi
Il focus su ciò che non va in casa nerazzurra che ha rischiato di pregiudicare la gara col Pisa
"Inutile negare l’evidenza, l’Inter ha due problemi: il portiere, non più sicuro, e Luis Henrique. Per risalire la corrente, a Chivu è bastato togliere mister 23-25 milioni, tanto è costato il brasiliano misterioso. Via Luis Henrique e dentro Dimarco, con Carlos Augusto spostato a destra, l’Inter è ritornata a risplendere. Dimarco superstar".
