Promosso con un 6.5 in pagella dalla Gazzetta dello Sport l'arbitro Marcenaro dopo Inter-Pisa di ieri sera. Il quotidiano riporta la classica moviola dell'incontro, soffermandosi non soltanto sul calcio di rigore concesso ai nerazzurri per mano di Tramoni sul tiro di Zielinski. Si legge infatti nel consueto focus:
"Al 26’, giallo eccessivo a Lautaro su Marin: fallo sì, sanzione no. Al 36’, colpo da fuori di Zielinski, palla che sbatte sul busto e poi sul braccio di Tramoni: il primo impatto non sana se l’arto è già in posizione larga e punibile. A fine primo tempo, schermaglie fra Coppola e Pio che chiede il rosso: non ci sta. All’11’ st Calabresi si prende il giallo su Lautaro: ok. Al 15’ st niente rigore: Coppola trattiene Pio che a sua volta strattona. Al 31’, Akinsamiro su Zielinski in area: tamponatina, light".
